Venom 2: svelata una possibile data di uscita per il film? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il regista di Venom 2, Andy Serkis, conferma che le riprese del film sono iniziate da quaranta giorni, facendo pensare a una possibile data di uscita. Venom 2 è ormai a oltre quaranta giorni di riprese, come rivela il regista Andy Serkis. Il sequel del film con Tom Hardy non ha ancora una data d'uscita precisa, ma le indicazioni sulle tempistiche date da Serkis farebbero pensare a un possibile sbarco in sala autunnale. Il nuovo capitolo dedicato a Venom entrerà probabilmente nel Marvel Cinematic Universe, come anticipato da Sony con il trailer dello spin-off Morbius. Il personaggio affidato a Jared Leto è infatti già ufficialmente parte del MCU, grazie al ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Vulture, come in Spiderman: Homecoming. Anche Venom 2 potrebbe ... movieplayer

