Turchia: aereo finisce fuori pista a Istanbul e si spezza in tre parti, un morto e 157 feriti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) AGGIORNAMENTO ORE 21:30 - Secondo fonti di Istanbul, il bilancio dell'incidente aereo avvenuto oggi presso lo scalo turco sarebbe di 1 morto e 157 feriti. Intanto, un video mostra l'esatto momento in cui atterrando il Boeing 737 finisce fuori dalla pista.WATCH: CCTV footage shows the moment a Pegasus Airline plane skidded off the runway after landing at Istanbul’s Sabiha Gokcen airport More: https://t.co/DwYYQ8ObbP pic.twitter.com/XRd2DIUQRv— Reuters (@Reuters) February 5, 2020 Istanbul: aereo esce di pista e si spezza in treUn Boeing 737 della compagnia turca Pegasus Airline è finito fuori pista in fase di atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. Il velivolo, proveniente da Smirne, si è letteralmente spezzato in tre tronconi, ma per fortuna, secondo quanto riferito dal ministro dei Trasporti Cahit Thuran, non si registrano vittime. Ci sono comunque 120 feriti (i ... blogo

RaiNews : Sono almeno 120 i feriti trasportati in ospedale tra le 177 persone a bordo dell'aereo giunto da Smirne #Istanbul - SkyTG24 : Turchia, aereo fuori pista a Istanbul: si spacca in due - Agenzia_Italia : #Turchia Aereo esce di pista e si spezza in tre parti a #Istanbul, 52 feriti. -