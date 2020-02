Sicurezza, il viceministro Mauri: “100 nuovi agenti in arrivo a Napoli” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “A Napoli il numero delle forze dell’ordine è già molto consistente e verrà integrato ulteriormente. Da qui ad aprile, ci sarà l’arrivo di un centinaio di agenti di polizia, 140 carabinieri sono appena arrivati, altri 190 arriveranno e a regime la polizia avrà ancora 300 agenti in più”. Lo ha spiegato il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, nel corso di un vertice di Sicurezza a Napoli. Vertice in cui si è discussa la necessità di intervenire su temi culturali e sociali. “La Sicurezza si fa in tanti modi, ma i due nodi principali sono la repressione ma anche il recupero della città, della socialità, della comunità, con la riqualificazione urbanistica e sociale”, ha concluso Mauri. L'articolo Sicurezza, il viceministro Mauri: “100 nuovi agenti in arrivo a Napoli” proviene da ... anteprima24

