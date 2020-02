Serie A | è allarme | “Non vogliono più investire nel calcio italiano”

Serie C - il pauroso allarme di Ghirelli : “Nel 2020 dobbiamo capire se saremo sostenibili - ma non c’è tempo…” : Il presidente della Serie C, Francesco Ghirelli , ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Tra i temi affrontati, ovviamente, quelli relativi allo sciopero delle scorse settimane. Nel parlarne, però, il numero uno della Lega Pro ha lanciato un pauroso allarme . “Siamo dirigenti dotati di responsabilità – ha detto – Il problema è che non c’è molto tempo: nel 2020 dobbiamo capire se saremo ...

Serie A - ultime dai campi : Ribery ha la febbre - falso allarme Immobile - buone notizie per Sarri : NAPOLI – Mattinata di lavoro per il Napoli che prepara l’anticipo di sabato, alle 18, in casa del Milan. Per gli azzurri di Ancelotti prima parte di sessione dedicata al riscaldamento a secco con l’ausilio di ostacoli bassi. Successivamente torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Allan ha svolto gran parte della seduta in gruppo. Lavoro differenziato per Ghoulam. Milik prosegue la sua tabella ...