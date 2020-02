Serena Enardu è rifatta? Com’era quando faceva la tronista: la trasformazione [FOTO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Serena Enardu è da qualche giorno una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La sarda ha voluto rischiare e, nel tentativo di riconquistare il suo ex fidanzato Pago, ha deciso di rimettersi in gioco davanti alle telecamere. Forse non tutti ricordano che lei ha avuto un percorso all’interno di Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi: è infatti stata una tronista. Ma come è cambiata nel tempo? (Continua dopo la FOTO) Serena Enardu sul trono di Uomini e Donne La sarda è stata seduta sul trono più temuto ed agognato della tv, accanto alla sua collega Angela Artosin. Un’avventura, la sua, non proprio lineare. Dopo aver intrapreso una conoscenza con il calciatore, suo corteggiatore Giovanni Conversano, ha deciso di abbandonare il trono all’improvviso e senza terminare il percorso, lasciando lui nello sconforto più totale. quando Maria De Filippi ha ... kontrokultura

