Sanremo Achille Lauro stupisce per il suo look sul palco (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il cantante Achille Lauro ha stupito il pubblico di “Sanremo 2020” con la sua performance durante l’esibizione nella prima serata del Festival. Ha sceso la scala dell’Ariston avvolto in una cappa nera e oro, per poi rivelare una tutina dorata che a qualcuno ha fatto storcere il naso e ad altri ha mandato in estasi. Achille Lauro ha centrato l’obiettivo, e non sarà l’unica sorpresa: «Voglio portare quattro storie, quattro forme di omaggio, che rappresentino al meglio ciò che accade durante i miei live», ha spiegato. E a chi non è proprio piaciuto quel tipo di show? Achille Lauro ha pensato anche a questo: «Ho deciso di osare, di azzardare, qualcuno potrà dire che sono pazzo: sono disposto a correre il rischio, certo che chi non comprenderà avrà comunque il mio rispetto». Ieri sera per la performance Achille Lauro sulle note di “Me ne frego “si è ispirato alla ... people24.myblog

Enzo_Miccio : Adesso l’interrogativo è uno solo, ma il mantello di Otelma lo toglierà o no? Ups non ho fatto in tempo a scriverlo… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, tutti pazzi per Achille Lauro: 'È avanti anni luce: lui vive nel 3000' - repubblica : Sanremo 2020, Achille Lauro è San Francesco: sotto gli abiti solo il corpo -