Sanremo 2020: la scaletta della seconda serata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ecco la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2020, con gli altri 12 big in gara, in ordine di uscita, e i dettagli sulle esibizioni degli ospiti. Sanremo 2020 torna, stasera 5 febbraio dopo il trionfo di ieri, e la scaletta della seconda serata ci informa subito che saranno Amadeus e Fiorello, alle 20:40, a dare ancora una volta il benvenuto all'Ariston. Il conduttore sarà accompagnato, in questo nuovo appuntamento, dalle giornaliste del TG1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti, e sarà raggiunto più tardi da Sabrina Salerno. Ascolteremo gli altri 12 big in gara, a cui si aggiungeranno i brani di altre 4 Nuove proposte. Ecco, nell'ordine di esibizione, i 12 Big in gara pronti a salire sul palco nella seconda serata: Piero Pelù con "Gigante" Elettra ... movieplayer

