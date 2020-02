Sanremo 2020, la prima serata è una macchina del tempo. Ma inutilmente lunga (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Baci e commozione. Non è Sanremo senza una lacrima sul viso. Hanno pianto tutti, nonna, nipote, mamma, figlia. Anche uno sfiatato Tiziano Ferro si commuove quando ripropone l’inimitabile Almeno tu nell’universo di Mia Martini. O, forse, piange perché ha steccato un paio di volte. Un Sanremo a responsabilità limitata. Una patata bollente che si sono passati tra le mani i candidati/conduttori: “Lo vuoi tu? No, pigliatelo tu…” Fiorello non vuole troppo metterci la faccia e accetta di fare il “valletto” di Amadeus, il suo ruolo: né avanti, né dietro, ma al suo fianco. Con il rischio di rubargli la scena? Questo si sapeva già e infatti, al netto dei blocchi pubblicitari che il quizzarolo Amadeus è abituato a presentare, prende i connotati più di un Fiorello Show. Se Sanremo andrà bene sarà anche merito suo, se andrà male non è colpa sua. Il siparietto di Diletta ... ilfattoquotidiano

