Sanremo 2020, Elodie sbotta: «Mi ero rotta i cogl**i, che me ne frega» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È stata una delle regine della serata d’apertura di Sanremo 2020. Una scalinata bollente, un brano da far ballare l’Ariston e un Versace total black che solo lei avrebbe potuto indossare così. Della ragazza uscita dal talent di Maria De Filippi e di quella che aveva già calcato il palco sanremese nel 2017, sembra rimasto ben poco. D’altronde è proprio Elodie ad ammettere che la rivoluzione fa parte della sua natura, e che l’ultima è scattata proprio dopo la sua prima volta a Sanremo: «Ho detto “devo cambiare qualcosa. Tutto.” Di solito faccio così: c’è un momento in cui so che devo rivoluzionare tutto nella mia vita». Durante un’intervista schietta e disinibita rilasciata a Dagospia, Elodie ha raccontato molto di sé ed ha scelto di farlo senza peli sulla lingua. A partire dalle sensazioni sgradevoli legate al suo primo Sanremo: «Lo scorso Sanremo io avevo ... velvetgossip

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -