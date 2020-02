Ringo Starr: il testo della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ringo Starr: testo e significato della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo 2020 Ringo Starr – Dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2020, giunto alla sua 70esima edizione. Tra i 24 cantanti in gara ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari con la loro canzone “Ringo Starr” scritta da R. Zanotti. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Ma qual è il testo della canzone dei Pinguini Tattici Nuclerari, Ringo Starr? Di cosa parla? E il significato? Vediamo insieme tutte le informazioni. Il testo di Ringo Starr A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi incazzo se non indovino all’eredità Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto tipo andando ... tpi

louishardysnow : RT @m0nopoli_: ma voi avete superato il fatto che oggi i ptn oggi si esibiscono e che stasera sapremo finalmente il ritmo di ringo starr? n… - fourzine : Un nuovo articolo disponibile su @fourzine : I Pinguini Tattici Nucleari al festival di - giustomomento : RT @m0nopoli_: ma voi avete superato il fatto che oggi i ptn oggi si esibiscono e che stasera sapremo finalmente il ritmo di ringo starr? n… -