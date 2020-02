Ponte Morandi, i familiari delle vittime contro Oliviero Toscani: «43 morti per lui conteranno poco, per noi erano tutto» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Voleva giustificare le Sardine per la foto con lui e Luciano Benetton, invece la toppa, come si suol dire, è stata peggio del buco. «Ma a chi interessa se casca un Ponte? Ma smettiamola!», ha detto Oliviero Toscani, scatenando subito la polemica. Ora a rispondere al fotografo ci hanno pensato i familiari delle vittime della tragedia del Ponte Morandi: «43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto». La dichiarazione di Toscani Il fotografo, durante la trasmissione Un giorno da Pecora su RadioUno, stava spiegando le ragioni dell’invito delle Sardine a Fabrica e poi ha cercato di spiegare che secondo lui i Benetton non possono essere responsabili del crollo del Ponte Morandi. «Benetton è un azionista di una società della quale la famiglia ha un 30%, magari anche lei se ha investito in Deutsche Bank è responsabile della caduta del Ponte», ha detto Toscani ... open.online

