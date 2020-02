L’Unisannio a Bruxelles per la presentazione di un volume sul Mezzogiorno (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Sarà presentato oggi 5 febbraio 2020 a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, il volume “Mezzogiorno in progress? Non siamo meridionalisti”. Curato da Antonio Corvino, direttore generale dell’Osservatorio Banche Imprese e da Francesco Saverio Coppola, segretario generale della Fondazione Dorso (Ed. Rubbettino), il libro raccoglie i contributi di numerosi esperti di diversi settori sulle tematiche socio-economiche del Mezzogiorno. Molti interventi sono opera di studiosi dell’Università del Sannio. A partire dal titolo, anche provocatorio, si mettono in luce, accanto alle perduranti criticità, gli elementi di positività, su cui fare leva per provare a mitigare i ritardi che, purtroppo, continuano a penalizzare il Sud e a non consentire orizzonti più ampi alle nuove generazioni. A Bruxelles, nell’incontro programmato per le ore 18, sarà ... anteprima24

