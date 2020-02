Il gelo artico è arrivato: 15 gradi in meno al Centro-Sud e bufere di neve (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alessandro Ferro bufere di neve sulle zone appenniniche e venti forti di Tramontana: ecco l'irruzione artica che sta colpendo il Centro-Sud. Temperature sotto lo zero nelle prossime notti al Nord ma da venerdì torna l'alta pressione Ci siamo: l'Italia, soprattutto quella Centro-meridionale, è sferzata da forti venti di Tramontana e la neve, anche sotto forma di bufera, sta colpendo in queste ore tutte le zone appenniniche dall'Abruzzo alla Sicilia settentrionale anche a bassissima quota. È il freddo artico, che puntuale ha sfondato da est sul nostro Paese dalla serata di ieri. Come mostrano le immagini del satellite, il maltempo invernale sta colpendo con tutta la sua energia le regioni adriatiche Centro-meridionali, Campania, Calabria e Sicilia Centro-orientale. Su tutte queste zone, in pochissime ore, le temperature sono crollate tra i 10 ed i 15 gradi in meno rispetto a ... ilgiornale

