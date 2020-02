Ginnastica artistica, Sofia Busato è tornata dopo due rotture del crociato! Si riparte da 13.9 al volteggio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sofia Busato è tornata a gareggiare. Il rientro in pedana della comasca è stato uno dei momenti più interessanti della prima tappa di Serie A andata in scena sabato pomeriggio al Mandela Forum di Firenze, la 19enne era reduce da un doppio infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato agli Europei 2017 e poi alla rassegna continentale del 2018) ma con grande caparbietà ha saputo rimettersi in gioco: dopo un lungo periodo di riabilitazione e una serie di duri allenamenti, l’allieva di Laura Rizzoli ha indossato il body della Polisportiva Fino Mornasco in Serie A2 (in prestito dalla Brixia Brescia) e ha fatto vedere quello di cui è capace. Sofia Busato è sempre stata una stella al volteggio ed è ripartita proprio dall’attrezzo più amato, anche se con un semplice avvitamento giudicato comunque con un interessante 13.900 che è stato il punteggio più alto della ... oasport

