Firmato Protocollo per l’uso dei concorsi di progettazione nei processi di rigenerazione urbana tra Regione Lazio e ordine architetti Roma. (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Qualità certezza dei tempi consumo zero di suolo rigenerare il patrimonio edilizio esistente. Con queste parole chiave l’assessore alla casa della Regione Lazio Massimiliano Valeriani ha commentato la firma del Protocollo di intesa per diffondere l’uso dei concorsi di progettazione per sostenere i processi di rigenerazione urbana tra Regione, Ater e Ordine degli architetti avvenuto questa mattina presso la Casa dell’Architettura di Roma con l’ordine degli Architetti di Roma e Provincia. I concorsi di progettazione prevedono due fasi: la prima aperta alla partecipazione di tutti i professionisti, mentre la seconda prevede la selezione dei progetti migliori con l’esito di fattibilità economica. L’affidamento del lavoro definitivo ed esecutivo viene dato al vincitore garantendo gli elementi di trasparenza partecipazione e realizzazione ... romadailynews

