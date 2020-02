Diego Bongiovanni, deliziosa la ricetta ravioli di polenta fritti per La prova del cuoco (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una vera delizia la ricetta di Diego Bongiovanni dei ravioli di polenta, una delle ricette La prova del cuoco golose e originale, la ricetta di oggi 5 febbraio 2020. Come sempre le ricette di Diego Bongiovanni per La prova del cuoco sono semplici e il risultato è davvero sorprendente. Se vi piace la polenta ma siete stanchi di mangiarla sempre allo stesso modo ecco la ricetta dei ravioli di polenta fritti e con ripieno di formaggio e altro. Immaginate già il gusto, la polenta che diventa raviolo che farciamo e che poi friggiamo. Niente di più goloso quando fuori fa freddo. Ecco dalle nuove ricette La prova del cuoco l’idea da non perdere. La ricetta dei ravioli sarà perfetta anche come piatto unico perché davvero ricca. La ricetta è semplice ma abbiamo bisogno di un bel po’ di pazienza perché prima cuociamo la classica polenta, ben due ore di cottura, poi proseguiamo con i vari ... ultimenotizieflash

diego_bongjchef : RT @Raicomspa: Nel nuovo numero del magazine de #LaProvadelCuoco tante ricette degli chef del programma, come Diego Bongiovanni @diego_bong… - BliniTeresa : RT @Raicomspa: Nel nuovo numero del magazine de #LaProvadelCuoco tante ricette degli chef del programma, come Diego Bongiovanni @diego_bong… - ORossi33 : RT @Raicomspa: Nel nuovo numero del magazine de #LaProvadelCuoco tante ricette degli chef del programma, come Diego Bongiovanni @diego_bong… -