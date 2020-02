Coronavirus, emergenza in Uganda: scatta la quarantena (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Cento persone arrivata dalla Cina ad Entebbe, città dello stato africano, sono state messe in isolamento. 44 sono cinesi. Sono arrivati in aereo dalla Cina, e sono state messi immediatamente in quarantena. Lo comunica il ministero della Salute dell’Uganda, citato da Bbc Africa. 100 persone, atterrate all’aeroporto internazionale di Entebbe e provenienti dalla Cina, sono … L'articolo Coronavirus, emergenza in Uganda: scatta la quarantena proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

