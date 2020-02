Barbara Bouchet: ‘Ho scoperto di avere un nipote dai giornali, spero mio figlio me lo faccia abbracciare’ (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Mi piacerebbe tantissimo incontrare il nipote che non ho mai conosciuto, sì, anche perché adesso ha 14 anni, spero che mio figlio al più presto fa in modo che sia io che le sue figlie le mie nipotine possiamo abbracciare suo figlio” a parlare è Barbara Bouchet che a Vieni da me non nasconde il desiderio di conoscere quel nipote che non sapeva neppure di avere. La storia è di due mesi fa quando su Repubblica il figlio di Barbara Bouchet, lo chef Alessandro Borghese, rivela di essere padre non solo di Arizona e Alexandra, le figlie avute dalla moglie Wilma Oliverio, ma anche di un maschio, il primogenito dello chef. Un ragazzo, oggi 14enne, di cui Borghese si occupa dal punto di vista legale, ma che non conosce, non l’ha mai incontrato e non ha neppure una sua foto “Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno” ha concluso. “Mi spiace ... tvzap.kataweb

