A Pechino vietate le cene di gruppo per combattere il coronavirus (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Pechino ha messo al bando le cene e gli eventi di gruppo a causa del coronavirus. Oggi, Chen Yankai, vicedirettore del’Ufficio di vigilanza sui mercati municipali, ha illustrato l’ordinanza “tassativa” che vieta “agli operatori di catering - ristoranti inclusi - di organizzare cene di gruppo durante la fase di prevenzione e di controllo dell’epidemia”.Pechino è l’ultima città a prendere una misura del genere dopo il contagio che ha colpito su vasta scala due quartieri di Wuhan per la partecipazione di migliaia di persone a un grande banchetto. huffingtonpost

