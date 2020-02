Volley femminile, Novara in Champions League: serve una vittoria contro lo Yuzhny per avvicinare i quarti di finale (Di martedì 4 febbraio 2020) Oggi pomeriggio (ore 17.00) Novara si gioca una fetta importante della qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2020 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa affronteranno il Khimik Yuzhny in terra ucraina, si tratta di un incontro assolutamente da non sbagliare per le piemontesi che devono vincere per confermarsi in testa alla Pool C e avvicinarsi al passaggio del turno (traguardo riservato alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate). Le ragazze di coach Massimo Barbolini sono ancora frastornate dalla cocente eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia, il ko contro Monza ha indubbiamente lasciato il segno ma le rosablù devono subito riprendersi e andare a vincere in trasferta per alimentare il loro sogno continentale. La Igor ha vinto tre partite su quattro, due settimane fa ha travolto lo Stoccarda e non dovrebbe ... oasport

