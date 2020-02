Shannen Doherty in lacrime confida che il cancro è tornato ed è al quarto stadio (Foto) (Di martedì 4 febbraio 2020) E’ una notizia terribile e a riferire che il cancro è tornato è Shannen Doherty, l’attrice che abbiamo ammirato non solo nelle serie tv ma anche per la sua forza nel periodo in cui ha lottato contro il tumore al seno (Foto). Purtroppo Shannen ha di nuovo il cancro, lo ha rivelato tra le lacrime nell’intervista durante il talk Good Morning America. L’attrice di Beverly Hills è purtroppo al quarto stadio della malattia, non se lo aspettava lei, non se lo aspettava nessuno. Nel 2017 avevamo tutti gioito con lei perché il cancro al seno era in remissione, adesso deve ricominciare tutto, deve riprendere la sua battaglia. Per la seconda volta è stato un colpo enorme, questa volta forse anche più della prima. Ha sofferto molto, sa bene cosa l’attende. Tutto è iniziato nel 2015, la scoperta in ritardo perché non aveva la possibilità di sottoporsi ai dovuti controlli per la prevenzione; la sua ... ultimenotizieflash

