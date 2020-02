Rita Pavone e l’etichetta discografica in Svizzera (Di martedì 4 febbraio 2020) Rita Pavone è talmente sovranista che ha portato anche la sua etichetta discografica in Svizzera. «Guardo le cose, non il partito cui appartiene chi le dice – affermava la cantante poco meno di un mese fa, dopo le accuse di appoggiare i sovranisti -. Sono profondamente italiana: vivo in Svizzera, come Mina, De Benedetti o Tina Turner, e ho il doppio passaporto, ma le mie radici sono in Italia. Mi preoccupo del mio Paese anche se non ci vivo. Se questo è essere sovranisti… I mie genitori sono sepolti in Italia, sono legata alla mia città, Torino, e tifo Juventus», aveva replicato lei a chi gli faceva notare la potenziale contraddizione sulla residenza. Ora attendiamo di sapere cosa dirà sulla questione della casa discografica. Racconta Mario Gerevini sul Corriere Economia: La società che incassa i guadagni e i diritti della sua attività si chiama «Nel mio piccolo» ed è ... nextquotidiano

chetempochefa : - Fabio “Chi vince Sanremo?” - Fiorello: “Secondo me vince un cantante di sinistra!” - Fabio : “Questa battuta è ci… - IlContiAndrea : Dodici big della prima serata di domani #Sanremo2020 Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Ire… - Corriere : I conti in tasca a Rita Pavone: “Nel mio piccolo porto tutto in Svizzera” -