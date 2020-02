L’ha vinta Gattuso con il ritorno al 4-4-2 (Di martedì 4 febbraio 2020) Sfida filosofica Sampdoria-Napoli resterà negli occhi per la quantità di episodi controversi, belle giocate, emozioni in genere. Anche dal punto di vista tattico la sfida di Marassi è stata molto interessante, perché ha contrapposto due filosofie agli antipodi: da una parte il kick and run di Ranieri, che ha costruito una Sampdoria lunga e larga e intensa, tutta tesa a esaltare le qualità dei suoi attaccanti; dall’altra, il gioco ragionato e cadenzato di Gattuso, che punta a muovere gli avversari muovendo il pallone secondo direttrici consolidate. Entrambe le squadre hanno mostrato di avere una cosa in comune, una sola: creano pericoli e mettono in difficoltà l’avversario quando alzano i ritmi e l’intensità del proprio gioco. Il Napoli l’ha fatto nel primo quarto d’ora: la squadra di Gattuso è riuscita a far girare velocemente il pallone e a trovare gli ... ilnapolista

