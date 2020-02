Italia’s Got Talent 2020 si ferma per Sanremo, in onda un Best of mercoledì 5 febbraio (Di martedì 4 febbraio 2020) Italia’s got Talent 2020 si ferma per colpa di Sanremo, mercoledì 5 in onda il meglio di Tre puntate all’attivo ma è già ora di rivedere il meglio di questa edizione di Italia’s Got Talent 2020. Complice, o meglio per colpa di Sanremo mercoledì 5 febbraio il Talent non va in onda nella sua versione inedita ma con un ripasso di quanto già trasmesso. Inutile sprecare una puntata soprattutto visto che a differenza di Masterchef Italia che vive di pay e andrà regolarmente in onda giovedì 6, Italia’s Got Talent è uno show di Tv8, in chiaro trasmesso anche da Sky Uno. Una differenza non di poco conto. Ci sarà sicuramente modo di rivedere i 5 finalisti già certi i due Golden Buzz di Mara Maionchi (Squadra dimostrativa mondiale Taekwondo guarda qui) e Frank Matano (Claudia Lawrence, attrice di teatro di 94 anni Guarda il video) e i 3 scelti alla fine di ogni puntata: ... dituttounpop

