Grazie alle extension ai capelli scopre di avere un tumore al seno: “Ringrazio il mio parrucchiere” (Di martedì 4 febbraio 2020) scopre di avere un tumore al seno Grazie alle extension ai capelli: “Il mio parrucchiere mi ha salvato” Una donna ha scoperto di avere un tumore al seno Grazie alle extension ai capelli. È quello che è successo a Laura Larkin, di Livingston, West Lothian, in Scozia. Larkin ha raccontato alla stampa di essersi accorta del nodulo al seno, che più tardi si è rivelato un tumore, proprio Grazie alle extension ai capelli. La donna mentre stava applicando le extension per rendere i suoi capelli più lunghi. Lunghi proprio sotto al seno, che toccandolo ha scoperto qualcosa di insolito. Un nodulo sospetto. “Ero appena uscita dalla doccia e mi passavo le dita tra i capelli quando li raggiunsi in punta e mi sfiorai il seno”, ha detto Laura Larkin alla stampa. A quel punto la donna è andata dal medico per una visita di controllo senologica e dopo i vari esami è arrivata la ... tpi

