Fast & Furious: Vin Diesel conferma lo spinoff al femminile (Di martedì 4 febbraio 2020) L'attore Vin Diesel, in una recente intervista, ha confermato che è in fase di sviluppo uno spinoff al femminile di Fast & Furious. Fast & Furious, in futuro, avrà uno spinoff al femminile, come rivelato dall'attore Vin Diesel durante una recente intervista rilasciata a MTV. Tra qualche mese arriverà nei cinema il nono capitolo dell'adrenalinico franchise e l'attore ha avuto modo, durante la promozione, di parlare del futuro. Vin Diesel ha quindi rivelato: "Ho creato uno spinoff al femminile. Quello script sarà completato entro il prossimo mese, quindi vedremo cosa accadrà". Nathalie Emmanuel ha sottolineato che sarebbe felice di apparire in un lungometraggio dedicato a delle donne determinate e toste e Michelle Rodriguez e Jordana Brewster hanno aggiunto che sarebbe interessante scoprire qualche ... movieplayer

Fast & Furious 9 : il nuovo teaser tutto azione con John Cena : Il secondo teaser per Fast & Furious 9 mette da parte John Cena , il fratello a sorpresa di Dom, e si concentra sull' azione . Tra i trailer e le anticipazioni andate in onda durante il 54° Super Bowl, fa capolino il nuovo teaser di Fast & Furious 9, in cui John Cena interpreta Jakob, l'inatteso fratello criminale del protagonista Dom, ovvero Vin Diesel, come rivelato in una precedente clip dal film. Invece di approfondire la rel azione ...

« Fast & Furious 9» - il trailer tra colpi di scena e spoiler : Dopo una campagna promozionale ad hoc per accrescere ulteriormente l'attesa per il primo trailer di Fast and Furious 9, le aspettative non sono affatto state deluse, perché questo assaggio del nono capitolo della saga – anzi, della Fast Saga – è a dir poco una bomba. Il ritmo adrenalinico a cui i fan di Fast & Furious sono abituati c'è e in questo forse c'entra il ritorno dietro la cinepresa di ...

Fast & Furious 9 : Ludacris vuole onorare Paul Walker e Kobe Bryant nel film : Ludacris , uno dei membri del cast della saga, vuole che Fast & Furious 9 onori la memoria di Paul Walker e Kobe Bryant : ecco i motivi! Non solo Vin Diesel di Fast & Furious 9, anche Ludacris vuole onorare la memoria di Paul Walker e Kobe Bryant nel prossimo film in uscita. Il mondo sta ancora piangendo la morte del campione di basketball, caduto con l'elicottero alla fine di gennaio. Ludacris , nome d'arte di Chris Bridges, ha dichiarato ...

Fast & Furious 9 : "Han è vivo" è trend su Twitter e confonde i fan di Star Wars : L'hashtag che celebra il ritorno di Han Lue nel film Fast & Furious 9 ha confuso i fan di Star Wars che pensavano si trattasse di Han Solo. Dal trailer di Fast and Furious 9 i fan della saga con protagonista Vin Diesel hanno potuto dare un primo sguardo al personaggio di John Cena e soprattutto hanno scoperto il ritorno di Han Lue, precedentemente ritenuto morto, per mano di Deckard Shaw (Jason Statham). In seguito alla pubblicazione del ...

Fast & Furious 9 - parla Tyrese Gibson : “Noi potremmo battere gli Avengers” : Tyrese Gibson , interprete di Roman Pierce in Fast & Furious 9, ha affermato che i personaggi del film sarebbero in grado di sconfiggere gli Avengers. Tyrese Gibson , interprete di Roman Pierce in Fast & Furious 9, ha affermato che gli Avengers non sarebbero difficili da battere per i personaggi del film. Lo ha detto scherzosamente ieri all'evento che ha preceduto il debutto del trailer del film, intervistato al riguardo dal sito ...

Fast & Furious 9 | ecco il primo lungo trailer ufficiale : Annunciato come da tradizione in pompa magna, addirittura con un evento dal vivo, il primo trailer di Fast & Furious 9 è finalmente qui. Vin Diesel e la Universal hanno mantenuto la promessa fatta ai milioni di fan. Il primo trailer del nono capitolo della popolare saga con Vin Diesel, che uscirà nelle sale cinematografiche italiane […] L'articolo Fast & Furious 9 | ecco il primo lungo trailer ufficiale proviene da ...

Fast & Furious 9 - il trailer : Vin Diesel contro il fratello John Cena nel nuovo capitolo : Universal ha rilasciato le prime immagini del nono capitolo di Fast & Furious , dove il protagonista Dominic Toretto interpretato da Vin Diesel si troverà contro il fratello Jakob, ladro e assassino interpretato dalla new entry John Cena . Con Charlize Theron ed Helen Mirren, il film uscirà in sala il 21 maggio 2020.Continua a leggere

Fast & Furious 9 : il trailer del film con Vin Diesel : Presentato nell'enorme evento di Miami il trailer di Fast & Furious 9, il nuovo film con Vin Diesel , in arrivo nei cinema italiani il 21 maggio. Il primo trailer di Fast & Furious 9 è finalmente arrivato, "trascinato" dal mega evento, nominato per l'occasione trailer Drop Event, che la Universal ha organizzato a Miami per presentare ufficialmente il nuovo film con Vin Diesel . Il video si apre con una scena all'insegna della tranquillità ...

Fast & Furious 9 – The Fast Saga scalda i motori : il trailer ufficiale : Dal 2001 Fast and Furious ne ha fatta di strada. Ha divorato chilometri. Tra corse sfrenate e acrobazie automobilistiche, la Saga ha sfornato nove film (l'ultimo lo spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw) e incassato oltre 5 miliardi e 891 milioni di dollari. Un malloppo che sta per arricchirsi: Fast & Furious 9 – The Fast Saga sta scalda ndo i motori e arriverà al cinema il 21 maggio. Intanto oggi è stato lanciato il trailer ...

Fast & Furious 9 : lo streaming del concerto e del debutto del trailer! : Online è possibile seguire in streaming il concerto durante il quale verrà presentato il trailer di Fast & Furious 9. Il trailer di Fast & Furious 9 verrà presentato con un evento, trasmesso in streaming , che comprende anche un concerto e gli interventi dei protagonisti del franchise coinvolti in questo adrenalinico nono capitolo della storia. L'evento dedicato a Fast & Furious 9, in programma a Miami, comprenderà anche le ...

« Fast & Furious 9» - il teaser «In viaggio verso F9» : Fast & Furious 9: a hype come siamo messi? La risposta, tendenzialmente, è «tanta!», sia perché il nono capitolo del franchise arriva tre anni dopo l'ottavo film – in mezzo, c'è stato lo spin-off Hobbs & Shaw – sia perché la Universal Pictures ha lanciato una campagna promozionale di dimensioni giganti. Il film, infatti, arriverà nelle sale in aprile, dopo essere stato ...

Fast & Furious 9 - pronti per un’altra sfida? Immagini in anteprima [video] : A maggio arriva il nuovo film di Fast & Furious 9. Ecco le anticipazioni e alcune Immagini in anteprima . Ecco alcune anticipazioni sul prossimo film della saga Fast & Furious 9. L’attesa per il numero 9 è quasi finita. Vin Diesel nel ruolo di Dominic Toretto al volante e Justin Lin alla regia garantiscono il successo delle scene mozzafiato con gli effetti speciali. Visualizza questo post su ...

Fast & Furious 9 : i character poster dei protagonisti! : In attesa del trailer, ecco i character poster di Fast & Furious 9, l'atteso sequel dell'adrenalinico franchise con star Vin Diesel. I protagonisti di Fast & Furious 9 sono ora ritratti nei character poster ufficiali che anticipano il debutto del trailer previsto nella giornata di venerdì. Le locandine realizzate per l'adrenalinico franchise mostrano i personaggi principali del nono capitolo del franchise posare accanto ai loro veicoli. ...

Fast & Furious 9 | Vin Diesel rivela il teaser trailer del sequel : Dopo aver rivelato il nuovo poster per il prossimo film del franchi se, Fast & Furious 9, il protagonista Vin Diesel ha condiviso un nuovo teaser del film su Facebook Il concerto The Road to F9, previsto per il prossimo venerdì (31 gennaio) sarà sede del rilascio del trailer di Fast & Furious 9 ma […] L'articolo Fast & Furious 9 | Vin Diesel rivela il teaser trailer del sequel proviene da www.meteoweek.com.

