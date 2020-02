Coronavirus, Conte contro i governatori leghisti “No a quarantena per studenti rientrati dalla Cina” (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo l’epidemia del Coronavirus e la conseguente psicosi correlata al virus cinese, i governatori di ben tre regioni del nord (Veneto, Lombardia e Friuli) insieme all’amministrazione della provincia di Trento avevano chiesto di valutare l’ipotesi di quarantena per tutti bambini rientrati dalla Cina da meno di 14 giorni: con l’effetto immediato di non mandarli a scuola. Dal fronte dell’esecutivo è intervenuto in maniera decisa il premier Giuseppe Conte ribadendo con un sono “no” che la richiesta avanzata dai governatori del nord non può essere accolta. Coronavirus: si torna a scuola “Ci dobbiamo fidare delle autorità scolastiche e sanitarie“- ha riferito il presidente del Consiglio -“se ci dicono che non ci sono le condizioni per il provvedimento in discussione, invito i governatori del nord a fidarsi di chi ha specifica ... notizie

