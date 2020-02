Vita da cani: quando l'affido è a "quattro zampe" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Vieni da mamma! Se ancora ci fosse un dubbio del fatto che i cani siano diventati i nostri figli pelosi, ce lo ricorda la recentissima ordinanza del Tribunale di Lucca che, accogliendo un ricorso d’urgenza, ha stabilito il diritto all’affidamento condiviso del cane tra gli ex conviventi, mutuando la normativa esistente a tutela dei figli minori.D’altra parte, se è certo che si fanno sempre meno figli, è altrettanto vero che ormai i nostri cani vengono trattati alla stregua dei nostri bambini, tanto che la spesa per l’acquisto di cibo destinato agli animali domestici cresce in misura maggiore di quella destinata agli acquisti per i neonati. Insomma, i cani hanno raggiunto un così alto tenore di Vita che ormai suscitano la gelosia persino degli umani.Così, sebbene talvolta strizzati in ridicoli cappottini di cashmere o comodamente ... huffingtonpost

