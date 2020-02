The Falcon and The Winter Soldier: nello spot del Super Bowl riferimenti all'HYDRA? (Di lunedì 3 febbraio 2020) nello spot della serie Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier trasmesso durante il Super Bowl sembrano esserci alcuni riferimenti alla famosa organizzazione terroristica HYDRA. Lo spot della serie The Falcon and The Winter Soldier lanciato durante il Super Bowl 2020 conterrebbe alcuni riferimenti alla celebre organizzazione terroristica HYDRA. The Falcon and the Winter Soldier è una delle serie Disney+ più attese dai fan e e il teaser trailer di 30 secondi mostrato nel corso del Super Bowl presenta diverse sequenze con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan. Durante una scena all'inizio del teaser si vede Falcon volare all'inseguimento di alcuni personaggi armati. A prima vista sembra che quest'ultimi indossino vestiti verdi con strisce gialle, molto simili a quelli indossati dai membri dell'HYDRA nei fumetti. ... movieplayer

Nerdmovieprod : The Falcon and The Winter Soldier: il nuovo costume di Falcon nel trailer del Super Bowl #DisneyPlus - NotizieVeloci : RT @badtasteit: #TheFalconandTheWinterSoldier, #WandaVision e #Loki: ecco il primo video anteprima! - Fuckchernobyl_ : RT @stuckystanx: un supereroe di colore e un ex soldato dell’hydra non etero. Falcon and the winter soldier farà incazzare tanta gente, e i… -