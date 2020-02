Sony A85, A87 e A89, nuovi TV OLED 4K ultrasottili (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sony ha ufficializzato in Italia i nuovi televisori A85, A87 e A89, tutti basati su sistema operativo Android TV 9 e accomunati da un’estetica minimalista, risoluzione 4K, diagonali dei pannelli OLED (55 o 65 pollici) e soluzioni tecnologiche avanzate per la qualità delle immagini. Per quanto riguarda l’aspetto, i nuovi smart TV sono tutti caratterizzati da linee minimaliste e dal design “One Slate” con cornice in metallo e schermo che arriva quasi fino ai bordi. Per il retro invece si è adottato un approccio che il brand nipponico definisce “Flush Surface”, in cui cioè la superficie posteriore è sostanzialmente piatta, così da facilitare anche l’installazione a parete. Ma le caratteristiche più importanti di questi nuovi televisori si trovano ovviamente all’interno della scocca, a partire dal processore video X1 Ultimate, che ... ilfattoquotidiano

