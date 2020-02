Sardine, Mattia Santori: “La foto con Benetton è stata un’ingenuità” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mattia Santori, il leader del movimento delle Sardine ha ammesso che la foto con Benetton è stato un errore: su di essa è nata un’enorme discussione. L’incontro dei ragazzi fondatori del movimento con il centro culturale di Luciano Benetton, azionista di Atlantia, e diretto da Oliviero Toscani, non è passato infatti inosservato. Nello scatto di Treviso si vedevano chiaramente il fotografo e l’imprenditore veneto. All’indomani della pubblicazione dello scatto, però, Santori ammette lo sbaglio. Sardine incontrano Benetton “La foto con Benetton? È stata un’ingenuità – ha detto il leader delle Sardine, Mattia Santori – perché ha offerto un assist a tutti quelli che non vedevano l’ora di screditarci. È stato un errore, prima o poi doveva capitare. Ma anche chi ci apprezza deve capire che non siamo infallibili”. A seguito dell’incontro a ... notizie

