Rigettati i ricorsi di Vivendi: il giudice dà ragione a Mediaset (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fabio Franchini Il giudice di Milano non accoglie i ricorsi di Vivendi e Simon Fiduciaria. È un via libera alla nascita di MediaforEurope Rigettati i ricorsi di Vivendi e di Simon Fiduciaria. Il giudice di Milano Elena Riva Crugnola non ha infatti accolto i rricorsi di Vivendi e di Simon Fiduciaria contro le delibere adottate dalle assemblee di Mediaset del 10 gennaio scorso e del 4 settembre 2019. Le delibere in questione dettero inizio al progetto per la nascita di MediaforEurope. La notizia è stata riportata dalle agenzie stampa Agi e Adnkronos, che hanno appreso il tutto da fonti legali. In sostanza, con la sua decisione, il giudice ha "sbloccato" le delibere assembleari e il progetto Mfe così può dunque procedere. Resta invece sospeso il progetto sul fronte spagnolo, dove la controllata locale del "Biscione" riunirà domani la propria assemblea.

