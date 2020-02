Maltempo, domani scuole chiuse in Toscana (Di lunedì 3 febbraio 2020) domani martedì 4 febbraio, molte scuole d’Italia resteranno chiuse per Maltempo, soprattutto in Toscana. Vediamo l’elenco città per città: È allerta arancione in Toscana per il vento e il Maltempo, alcuni comuni di questa regione hanno deciso di sospendere le lezioni per domani martedì 4 febbraio. In effetti, le previsioni meteo delle prossime ore prevedono che in alcune regioni del nostro Paese ci saranno condizioni di Maltempo. A preoccupare sono soprattutto i venti forti che soffieranno con raffiche di oltre 90 km orari e possono provocare mareggiate con onde altissime. Nella giornata di domani martedì 4 febbraio potranno manifestarsi delle vere e proprie tempeste di vento e raggiungeranno l’apice nelle giornate di mercoledì 5 febbraio e giovedì 6. Per questo motivo alcuni comuni ... bigodino

fisco24_info : Maltempo: in arrivo venti burrasca, freddo e neve: Allerta della Protezione civile per domani, previste anche forti… - mauro211951 : MALTEMPO, PROTEZIONE CIVILE LAZIO: ATTENZIONE PER VENTO SU LAZIO DA DOMANI MATTINA E PER 36 ORE - MarcoGranelliMI : #maltempo #allerta arancione #Milano per #vento forte dalle prime ore di domani martedì #4febbraio @ComuneMI ha qui… -