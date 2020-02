Le previsioni meteo di martedì 4 febbraio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le previsioni meteo di martedì 4 febbraio – Nuvole e rovesci al Nord, al Centro condizioni di marcata instabilità sul versante adriatico. Al Sud addensamenti compatti sulla Campania ma senza fenomeni. Le previsioni meteo di martedì 4 febbraio – Nuvole sparse sulle regioni italiane dove non sono previste precipitazioni di particolare intensità nel corso della giornata. Nord – Nuvole e rovesci al mattino, condizioni in miglioramento nel corso della giornata Addensamenti compatti e rovesci su Lombardia e Triveneto, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature saranno in prevalenza stazionarie con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sul versante adriatico con rovesci sulle pianure interne Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso sulle regioni centrali con le condizioni in netto ... newsmondo

