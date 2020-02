La poesia è femmina (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Europe is lost, America lost, London lost”. C’è la Brexit, stavolta c’è davvero, e magari è per quello che se googli “Europe is”, perché un po’ te lo stai domandando, ce lo stiamo domandando tutti, che cos’è e che cosa sarà l’Europa, il primo risultato che viene fuori è quella frase un po’ catastro ilfoglio

FChiusaroli : RT @robertoboero1: Un poeta ha per natura due generi e due voci, maschio e femmina, che vivono in un dialogo interiore infinito. Ossip Mand… - robertoboero1 : Un poeta ha per natura due generi e due voci, maschio e femmina, che vivono in un dialogo interiore infinito. Ossip… - ilfoglio_it : La poesia è femmina. Sono scrittrici, performer, rapper. E soprattutto fatturano. Una forma espressiva riscoperta a… -