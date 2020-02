Giuntoli: «La squadra segue Gattuso con entusiasmo. Ha ripreso un percorso che avevamo interrotto» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita di Sampdoria-Napoli «Una squadra forte si vede anche quando mancano molti giocatori. Abbiamo sopperito a tante assenze, non sono mancati i risultati per le assenze ma per una strada che avevamo perso e ora stiamo ritrovando. Siamo sulla strada giusta e continuiamo cos’» La squadra segue Gattuso? «I ragazzi lo seguono molto, con entusiasmo. Hanno ripreso un’idea di calcio diversa che apparteneva a un percorso che si era interrotto un po’ di tempo fa» L'articolo Giuntoli: «La squadra segue Gattuso con entusiasmo. Ha ripreso un percorso che avevamo interrotto» ilNapolista. ilnapolista

