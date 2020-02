Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2020: orario, data, programma, tv, streaming (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Italia vuole dimenticare il pesante 0-42 rimediato all’esordio in Galles, ma la seconda giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby prevede per gli azzurri un’altra trasferta, con il match in casa della Francia, ieri vittoriosa per 24-17 con l’Inghilterra, in programma domenica 9 febbraio alle ore 16.00. L’intero torneo verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma DPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito il programma completo della seconda gara dell’Italia del Sei Nazioni di rugby con l’indicazione dell’orario. programma Francia-Italia SEI Nazioni rugby 2020 II giornata Domenica 9 febbraio Francia v Italia ore 16.00 Diretta tv su DMAX Diretta streaming su DPlay Diretta live testuale su OA ... oasport

