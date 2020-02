Fed Cup 2020, Tathiana Garbin punta su Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto per iniziare la risalita dai bassifondi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Riparte dal Gruppo I della Zona Euro-Africana il percorso dell’Italia in una Fed Cup profondamente cambiata tanto per il tennis tricolore quanto in linea generale (con il primo turno seguito direttamente dalle finali poco oltre metà aprile). Andiamo in questa sede a scoprire quel che attende il quintetto di Tathiana Garbin in una non semplice trasferta a Tallinn, in Estonia. Si giocherà sui campi del Tallink Tennis Centre, impianto dotato di 14 campi tutti al coperto nella sua conformazione usuale, oltre che di 6 campi outdoor (che, però, in questa fattispecie non vengono utilizzati). Saranno ben sette le squadre impegnate: nel girone A (da tre) ci sono Ucraina, Croazia e Bulgaria, nel girone B ci sono invece, con l’Italia, Estonia, Austria e Grecia. L’altro concentramento si tiene a Esch-sur-Alzette, in Lussemburgo. L’Italia ricomincia da Jasmine Paolini, Camila ... oasport

