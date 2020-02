Campidoglio: buoni pasto dipendenti aumentano valore da 5,25 a 7 euro (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – Importante duplice novita’ per i dipendenti di Roma Capitale. I buoni pasto, a partire da marzo, passeranno dal formato cartaceo a quello elettronico e il loro valore nominale verra’ aumentato: da 5,25 euro a 7 euro. E’ quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta Capitolina. Per la Sindaca di Roma Virginia Raggi, con questo intervento si allineano gli uffici capitolini a quelli del resto d’Italia. Nella grande maggioranza delle strutture pubbliche italiane i lavoratori percepiscono infatti un buono pasto di almeno 7 euro, in molti casi l’importo e’ anche superiore. Non si tratta quindi di un privilegio, ma di una risposta alla necessita’ di riportare i dipendenti al livello degli altri. Si mette fine a un’anomalia negativa di cui si discuteva da anni. Un obiettivo raggiunto grazie a un’attenta opera di risanamento ... romadailynews

