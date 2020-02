CALDO anomalo, anche in Europa temperature "FOLLI" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il primo giorno di febbraio non verrà certo ricordato per il freddo. Al contrario, verrà ricordato a lungo per l'incredibile ondata di calore che ha investito mezza Europa. Varie località del Mediterraneo e dei Balcani hanno superato agevolmente 20°C di massima e pensate, in alcune zone della Spagna ci si è persino avvicinati ai primi 30°C dell'anno! Assurdo... Vogliamo parlare della Scandinavia meridionale e della Danimarca? Qui i termometri durante il giorno si sono spinti fino a 11°C. mentre massime di 12-16°C sono state registrate nel Benelux, in Germania e Polonia. Dicevamo della Spagna: diverse località hanno superato i 25°C, specie nei settori orientali del paese. Ecco le temperature più alte registrate in Europa il 1° febbraio 2020: E domenica? Beh, è stata una giornata altrettanto calda in tutta l'Europa meridionale, con picchi di temperatura massima comprese ... meteogiornale

