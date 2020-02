Virus cinese: circolare del Miur alle scuole, nessuna preclusione a studenti non contagiati (Di domenica 2 febbraio 2020) nessuna preclusione a frequentare la scuola per gli studenti che sono arrivati in Italia dalla Cina e che non presentano i sintomi del coronaVirus. Lo dispone una circolare predisposta del Ministero della Salute e diramata dal Ministero dell'Istruzione firenzepost

