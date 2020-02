Ubriaco al volante di un suv travolge e uccide 4 bambini in bicicletta (Di domenica 2 febbraio 2020) Sydney piange Anthony, Angelina, Sienna e Veronique, sono loro i 4 bambini di età compresa tra 9 e 13 anni travolti e uccisi da un uomo al volante di un suv. Un dramma che ha sconvolto l’intera comunità e, due famiglie, che piangono la perdita dei loro piccoli. Sono in tanti che in queste ore si sono presentati nel quartiere portando fiori e peluche nel punto dell’impatto, abbracciando e mostrando la loro vicinanza ai genitori dei piccoli. Travolti e uccisi da un suv L’incidente si è verificato poco dopo le 8 di sera ore locali. I 4 bambini facevano parte di una comitiva più grande e, accompagnati da un baby-sitter, stavano andando a comprare un gelato in bicicletta. Secondo quanto riferisce il comunicato divulgato dalla polizia dello Stato del Nuovo Galles del Sud, un suv sfrecciante a folle velocità li ha travolti, lasciando a terra 4 di loro, morti sul colpo. Un quinto ... thesocialpost

