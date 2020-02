Taranto, ragazza 16enne torna ad arbitrare dopo gli insulti sessisti: «È assurdo che siano partiti dai genitori» (Di domenica 2 febbraio 2020) Paola ha 16 anni e una grande passione che condivide con papà Antonio e con il fratello minore: quella per il calcio. Domenica scorsa è stato però proprio un campo da calcio a darle un brutto dispiacere. Lei, arbitro del campionato regionale Giovanissimi, era stata insultata dai genitori durante la partita tra Asd Sava Neos Academy e Ragazzi Sprint Crispiano. Ma oggi ha deciso di tornare in campo per arbitrare la gara Ars et Labor Grottaglie e Taranto. «Mi hanno riempita di ingiurie non solo per il ruolo che ricoprivo in quel momento, ma soprattutto per il mio essere donna. Come se non fossi titolata ad essere lì: “vai a pettinare le bambole”, “pensa a farti le unghie put****zza”. Mi hanno detto di tutto e la cosa peggiore è che sono stati i genitori dei calciatori, dagli spalti», ha raccontato la 16enne in un’intervista a La Stampa. In quel momento lo sguardo era andato ... open.online

