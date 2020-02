Segno fortunato della settimana: Acquario (Di domenica 2 febbraio 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 3 al 9 febbraio 2020 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Acquario. Cari Acquario, grandiosa settimana nel Segno di Marte e Mercurio, due alleati potenti in termini di grinta e obbiettivi da raggiungere. Venere nel weekend rincara la dose di positività: cielo sereno sull’amore, l’armonia di coppia vi rende invincibili. AMORE ★★★★★ Il weekend si tinge di passione, con una Venere in ottima forma. L’armonia che da tempo avete trovato insieme al partner continuerà a sorprendervi. Domenica emozioni forti per chi è innamorato. E per i single? Qualcuno dal passato potrebbe tornare a farvi battere il cuore. LAVORO ★★★★★ Marte e Mercurio sono i veri protagonisti di questa settimana all’insegna della grinta, in cui raggiungerete traguardi importanti in cui forse non ... velvetgossip

