Londra, l’assalitore a terra colpito dalla polizia e gli agenti in azione con la pistola in mano (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo l’aggressione tra le strade di Londra, nel quartiere Streatham, che avrebbe portato al ferimento di almeno due passanti, l’assalitore è stato ucciso dalla polizia. Sui social, i video dei passanti che hanno assistito alla scena. In uno di questi, l’uomo giace a terra dopo essere stato colpito dagli agenti. L'articolo Londra, l’assalitore a terra colpito dalla polizia e gli agenti in azione con la pistola in mano proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

