LIVE Juventus-Fiorentina 3-0, Serie A calcio in DIRETTA: doppio Ronaldo e De Ligt per l’allungo bianconero. Pagelle e highlights (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO HIGHLIGHTS SINTESI Juventus-Fiorentina 14:32 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport e buon proseguimento di giornata. Pagelle: Juventus (4-3-3): Szczesny 6.5; Cuadrado 6.5, Bonucci 7, De Ligt, 7.5 Alex Sandro 6; Bentancur 6.5, Pjanic 6, Rabiot 7 (Matuidi s.v.); Douglas Costa 7 (Bernardeschi s.v.), Higuain 6.5 (67′ Dybala 7), Cristiano Ronaldo 6.5. All. Sarri 6.5. Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6.5; Ceccherini 5.5, Pezzella 5.5, Igor 6.5; Lirola 6 (Agudelo s.v.), Benassi 6.5, Pulgar 6, Ghezzal 5.5 (Vlahovic 5.5), Dalbert 6; Cutrone 5.5 (Sottil s.v.), Chiesa 6. All. Iachini 6. 14:28 I bianconeri battono gli storici rivali, mostrando un buon gioco nel secondo tempo, dopo una prima frazione non entusiasmante. Con questo successo gli uomini di Sarri allungano in classifica e mettono pressione a ... oasport

