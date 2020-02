Lanciava sassi dal cavalcavia sulla Torino-Milano: “Non so perché lo facevo” (Di domenica 2 febbraio 2020) “Sono pentito. Non so nemmeno perché l’abbiamo fatto”, confessa il ventunenne di Oleggio finito in manette per aver lanciato sassi da un cavalcavia sull’autostrada Torino-Milano a Vicolungo. Insieme a lui c’era anche un minorenne. Ora sono entrambi indagati per attentato alla sicurezza dei trasporti. Il ragazzo ha chiesto scusa, dicendo che non volevano far male a nessuno. Si indaga inoltre su una terza persona, un altro minorenne, che si pensa fosse presente assieme agli altri due. Il suo “compito” sarebbe stato quello del palo, ossia restare in auto ai piedi del cavalcavia a controllare. Le indagini sono in mano agli investigatori della polizia stradale di Novara e al pm Chantal Dameglio, scrive La Stampa di Torino. “Vincere la noia”: ma la giustificazione non regge Il maggiorenne del gruppo avrebbe inoltre confessato durante l’interrogatorio che il lancio dei sassi e dei ... thesocialpost

jupiterflea : Umberto che mi racconta di quando da piccolo lanciava i sassi ai senzatetto -