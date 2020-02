IACHINI: «Igor ha fatto bene, Duncan è infortunato» (Di domenica 2 febbraio 2020) Beppe IACHINI fa il punto sui nuovi acquisti della Fiorentina: ecco le parole del tecnico dopo la gara con la Juventus Beppe IACHINI si coccola i suoi nuovi acquisti. Igor, in particolare, ha offerto una prova davvero convincente. Ecco le parole di IACHINI in conferenza stampa. Igor E Duncan – «È arrivato da poco ma ha potenzialità davvero notevoli, sono contento che sia venuto qui e abbia fatto la sua partita. Duncan è venuto qui con degli infortuni, lo staff medico ci dirà quando potrà rientrare». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

