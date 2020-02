FUSETTI: «Tre punti sono sempre importanti, poi se è un derby…» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Al termine della sfida tra Milan e Inter, vinto dalle rossonere, ha parlato Laura FUSETTI. Queste le sue parole Al termine della sfida tra Milan e Inter, abbiamo intercettato FUSETTI, protagonista anche oggi della vittoria nel derby femminile. DERBY – «Una vittoria importante per la classifica, i derby vanno vinti. Dobbiamo essere più ciniche, ma quando c’è da rincorrere facciamo vedere la nostra aggressività e il nostro valore». MATCH – «L‘Inter non era la squadra che abbiamo incontrato in Coppa Italia e ad inizio campionato. Più vanno avanti più diventano forti, si stanno amalgamando. All’inizio c’è stata una fase di studio». SQUADRA – «I gol che abbiamo subito sono arrivati per disattenzioni. Stiamo diventando più compatte per dare equilibrio alla squadra». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FUSETTI Tre Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : FUSETTI Tre