‘Esagerata…’: Elodie esce di seno per Rolling Stone, le pose bollenti prima di Sanremo 2020 [FOTO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Elodie: è uscito il suo terzo album ‘This Is Elodie’ Finalmente è uscito il terzo album di Elodie che, per una scelta strategica commerciale ha preceduto la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo. Nonostante è il terzo per la Di Patrizi è come se fosse il primo CD. Il motivo? Un prodotto nato dalla fine del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi e il suo esordi alla kermesse canora più importante d’Italia. Dopo quell’esperienza la fidanzata di Marracash ha deciso di rivoluzionare la sua vita mettendosi a lavoro e dare vita a 16 tracce di This Is Elodie. Nel frattempo è successo anche un featuring musicale prima con Stash dei The Kolors e successivamente con il sua attuale fidanzato col brano ‘Margarita’, hit della scorsa estate. La Di Patrizi in pose sexy per Rolling Stone Qualche giorno fa la bella Elodie ha rilasciato una nuova ... kontrokultura

